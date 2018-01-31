В Челябинске на ремонт дороги "Меридиан" направят 270 млн рублей

На ремонт автодороги "Меридиан" в Челябинске в рамках федерального проекта направят 270 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

Автодорога проходит через весь город с юга на север от Троицкого тракта (трасса М36) до улицы Механической. Пересечения с крупными улицами выполнены в виде мостов и развязок. Автодорога позволяет пересечь город, не заезжая в центр.

В этом году будет отремонтировано покрытие на протяжении почти 14 км и уложено 317 тысяч кв. м. щебеночно-мастичного асфальтобетона. На магистрали появится современная пластиковая разметка.

Это позволит увеличить пропускную способность и улучшить транспортное сообщение между районами города.