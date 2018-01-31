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Жители Пермского края сегодня увидят полное лунное затмение
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полное лунное затмение (2018) | Фото: planetarium.perm.ru

Сегодня жители Перми и Пермского края смогут увидеть лунное затмение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского планетария.
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Правда, жители Прикамья увидят лишь завершение этого редкого природного явления: в 19.00 северный полюс Луны будет иметь красный оттенок, а южный - белый на востоке. Спутник Земли разместится очень низко над горизонтом.

Как отмечают специалисты, январское полное теневое лунное затмение не столь благоприятно для видимости Европейской части страны, поскольку Луна взойдет уже затмившейся

"Тем не менее, увидеть восход Луны, закрытый земной тенью, тоже впечатляющее зрелище, при условии, что горизонт чист. Поэтому любителям астрономии, живущим западнее Урала, не стоит особо огорчаться, поскольку полученные во время восхода затмившейся Луны снимки могут быть гораздо интереснее обычных фотографий затмения", - отмечают в планетарии.

Полное теневое лунное затмение произойдет, когда луна будет находиться близ восходящего узла орбиты, в созвездии Рака. Все фазы затмения увидят жители Сибири и Дальнего Востока. На 73 параллели и севернее, Луна 31 января видна круглосуточно, поэтому весь ход затмения в этих широтах можно будет наблюдать независимо от местонахождения.

Следует отметить, что моменты наступления фаз лунного затмения одинаковы для всего полушария Земли, с которого наблюдается это интересное явление, поэтому наблюдателю в том или ином пункте необходимо лишь учитывать разницу часовых поясов.

Добавим, что лунные и солнечные затмения происходят раз в полгода. Такой перерыв связан с наклоном лунной орбиты к плоскости орбиты Земли. Точки пересечения орбиты Луны с плоскостью эклиптики называются узлами лунной орбиты, и, когда они находятся близко к линии Солнце-Земля-Луна, происходит лунное или солнечное затмение.

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31.01.2018 12:23 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
14:23 Екб


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Жители Пермского края сегодня увидят полное лунное затмение
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