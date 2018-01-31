В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии люди замерзают в 123 домах

В Екатеринбурге теплосетевая компания устраняет повреждения трубопровода в микрорайоне ЖБИ на перекрестке ул. Новогородцевой - Сиреневой бульвар. Коммунальная авария произошла 31 января.

"На месте повреждения работают три ремонтные бригады (30 человек) и пять единиц специализированной техники. В период работ параметры теплоносителя на теплоснабжение и горячее водоснабжение (ГВС) будут снижены до + 50 градусов. Администрация Кировского района и УК получили соответствующие уведомления", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕТК.

В 123 жилых домах снизят подачу теплоснабжения и ГВС.

"Заявка на проведение работ подана до 23.00 сегодняшнего дня, но специалисты ЕТК приложат все усилия, чтобы завершить ремонт в кратчайшие сроки", - пишут энергетики.

"Повреждение трубопровода в районе тепловой камеры на перекрестке улиц Новгородцевой—Сиреневый бульвар было выявлено ресурсниками на прошлой неделе. Дефект был не критичным, поэтому решили отложить ремонт участка до наступления потепления. Ресурсоснабжающая организация уведомила управляющую компанию о проведении работ, однако это не меняет ситуацию. Складывается порочная практика, когда поставщики тепла получают паспорт готовности к отопительному сезону, но при этом всю зиму устраняют аварии на сетях, проводят ремонтные работы в – 20 градусов и оставляют жителей в квартирах с пониженным температурным режимом", - отметил руководитель УК "Радомир-Инвест" Евгений Тиунов.