Турецкий клуб впервые в истории футбола купил игрока за биткоины

Любительский клуб из Турции "Харунустаспор" приобрел нового футболиста команды Омера Фарука Кироглу, расплатившись за него биткоинами.

Сумма составила 0,0524 биткоина, что равняется примерно 440 евро. Данный трансфер является первым в истории футбола, когда переход игрока был оплачен криптовалютой, сообщают "Вести".

Также ранее стало известно, что хоккейный клуб "Рангстед Сайер Кэпитал" из высшей лиги чемпионата Дании предложил своим игрокам получать заработную плату в биткоинах.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года в Красноярске автосалон пытался продать Bentley за 55 биткоинов. После этого им заинтересовалась прокуратура.