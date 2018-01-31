На юго-западе Москвы автобус наехал на фонарный столб

На юго-западе Москвы рейсовый автобус наехал на фонарный столб, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло на на улице Косыгина в Москве. В результате аварии один человек пострадал.

Отметим, ситуация на дорогах Москвы осложнена снегопадом и ветром. Сообщается, что за минувшие сутки в столице произошло почти 700 ДТП.

Как сообщало Накануне.RU, ранее на Ленинградском шоссе в Москве автобус наехал на на препятствие, в результате аварии пострадали 12 человек - сотрудников "Мосгортранса".