В Кургане на месте аварии, после которой центр города залило водой, вновь прорвало трубу

Специалисты "Водного союза" устранили аварию на перекрестке улиц Кирова и Максима Горького, в результате которой 30 января центральные улицы Кургана залило холодной водой. Однако на месте аварии произошел новый порыв.

В связи с этим работы были продолжены, водоснабжение вновь ограничено, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".



"По причине продолжения проведения работ, отключение жилых домов и административных зданий, находящихся в зоне аварии на центральной площади, переносится на более поздний срок. О конкретном времени отключения от водоснабжения данных потребителей будет сообщено дополнительно", - добавили в компании.