Schlumberger вновь обсуждает с ФАС вопрос передачи буровой компании "Евразия"

Нефтегазосервисная компания Schlumberger не оставляет попыток получить контроль над буровой компанией "Евразия" ( Eurasia Drilling Company). Заместитель главы ФАС Андрей Цыганов сообщил, что Schlumberger обсуждает с антимонопольным ведомством юридические вопросы передачи контроля над EDC.

"Трудности связаны с юридическим оформлением, чтобы это было правильно, чтобы это было легитимно, чтобы это не могло рассматриваться кем-либо как экспроприация, когда "комиссары в кожанках" пришли, захватили управление компанией, осуществили рейдерский захват. Разумеется, это должно быть не так, предварительно для этого должен быть написан толстый пакет документов, который регламентирует и легитимизирует все эти процедуры",— приводит его слова "Интерфакс".

При этом одно из ключевых условий ФАС для согласования сделки по покупке контрольного пакета - передача контроля над EDC российскому менеджменту.

Напомним, компания пытается купить 46% "Евразии" с 2015 г. ФАС однажды уже вынесла отрицательный вердикт по согласованию сделки. Как сообщало Накануне.RU, 16,1% акций Eurasia Drilling Company приобрел консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), фондов Ближнего Востока и Китайско-евразийский фонд экономического сотрудничества (КЕФЭС).