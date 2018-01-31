В Чусовом директор УК оштрафован за обрушение крыши дома и залитые кипятком квартиры

69-летний гендиректор управляющей компании из Чусовского района оштрафован за то, что из-за его некачественной работы рухнула крыша одного из домов, а некоторые квартиры после этого затопило кипятком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управлления СКР.

По данным следствия, гендиректор управлял одним из домов так, что здоровье его жителей оказалось под угрозой. Ошибки при эксплуатации здания, в том числе некачественная очистка крыши от снега и наледи, отсутствие внеплановых осмотров после сильных снегопадов, привели к трагедии.

В марте 2017 г. крыша дома обрушилась, из-за чего разрушились несущие строительные конструкции и другие части здания, трубопровод системы отопления. Некоторые квартиры затопило кипятком. Рухнувшая крыша серьезно угрожала жильцам.

Суд оштрафовал гендиректора на 200 тыс. руб. и на два года запретил работать в сфере управления многоквартирными домами.