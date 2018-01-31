Переизбранный глава КС РФ считает, что компенсации акционерам ЮКОСа следует выплатить из выведенных компанией средств

Компенсация зарубежным акционерам ЮКОСа должна быть выплачена из средств, выведенных бывшим руководством компании из России. Такое мнение в ходе выступления в Совете Федерации выразил переизбранный председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин, передает ТАСС.

"Акционеры ЮКОСа несут солидарную ответственность за неуплату налогов, они поощряли действия руководства компании. При этом было бы справедливо выплатить им компенсацию. Я предложил открыть счета выведенных из России средств и заплатить из них акционерам", - заявил он.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре 2017 г. компания Luxtona, учрежденная на Кипре, обратилась в арбитраж Торонто с иском против России на $700 млн. Жалоба, поданная еще в 2014 г., связана с финансовыми потерями миноритарных акционеров при ликвидации ЮКОСа.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле 2016 г. Суд Гааги отменил решение гаагского арбитража, обязывающее Россию выплатить $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа.