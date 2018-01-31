Переизбранный глава КС РФ считает, что компенсации акционерам ЮКОСа следует выплатить из выведенных компанией средств

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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Константин Семин: "Кремлевский доклад" – стандартная политика кнута и пряника для элит Цель "Кремлевского доклада" – оказать давление на российскую элиту. И в этом смысле, я думаю, действия государственных органов власти США будут вполне эффективными. Потому что мы знаем, где находятся слабые места нашей элиты, и прекрасно понимаем, что Запад вполне может дотянуться до них. Просто по ряду причин он раньше этого не делал, рассчитывая на какое-то другое разрешение этой конфликтной ситуации – вероятно, на капитуляцию. Капитуляции явной он не дождался, поэтому действует аккуратно и постепенно.
31.01.2018
экспертное мнение ;
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31.01.2018 11:17 Мск (13:17 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Переизбранный глава КС РФ считает, что компенсации акционерам ЮКОСа следует выплатить из выведенных компанией средств
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(2005) | Фото: Николай Никитин/ИТАР-ТАСС

Компенсация зарубежным акционерам ЮКОСа должна быть выплачена из средств, выведенных бывшим руководством компании из России. Такое мнение в ходе выступления в Совете Федерации выразил переизбранный председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин, передает ТАСС.

"Акционеры ЮКОСа несут солидарную ответственность за неуплату налогов, они поощряли действия руководства компании. При этом было бы справедливо выплатить им компенсацию. Я предложил открыть счета выведенных из России средств и заплатить из них акционерам", - заявил он.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре 2017 г. компания Luxtona, учрежденная на Кипре, обратилась в арбитраж Торонто с иском против России на $700 млн. Жалоба, поданная еще в 2014 г., связана с финансовыми потерями миноритарных акционеров при ликвидации ЮКОСа.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле 2016 г. Суд Гааги отменил решение гаагского арбитража, обязывающее Россию выплатить $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа.

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31.01.2018 11:17 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:17 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.09.2017 12:58 Мск
В Канаде рассмотрят иск акционеров ЮКОСа к России на $700 миллионов








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Переизбранный глава КС РФ считает, что компенсации акционерам ЮКОСа следует выплатить из выведенных компанией средств
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