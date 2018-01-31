Мобилизация доходов принесла в бюджет Среднего Урала 12,3 млрд рублей

Работа по мобилизации доходов в 2017 году позволила привлечь в консолидированный бюджет Свердловской области 12,3 миллиарда рублей. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, таким образом был обеспечен рост поступлений по налоговым и неналоговым доходам на 11,2% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.

Как отмечают в Минфине Среднего Урала, благодаря организации эффективного межведомственного взаимодействия по вопросам снижения недоимки по платежам в бюджет, легализации заработной платы, погашения "расчетной" задолженности по НДФЛ, ликвидации убыточности организаций, а также повышения прибыльности отдельных крупных предприятий за январь-сентябрь 2017 года в консолидированный бюджет Свердловской области мобилизовано 9,8 миллиарда рублей, в том числе налога на прибыль организаций – 5,9 миллиарда.

По данным министерства финансов, в 2017 году более 4 тысяч работодателей региона увеличили заработную плату, что позволило дополнительно мобилизовать 2 миллиарда рублей НДФЛ. В результате частичного и полного погашения задолженности 3 тыс. 240 хозяйствующими субъектами, погашена недоимка на сумму 1,9 миллиарда рублей. Среди других мероприятий по повышению доходов – работа с крупнейшими налогоплательщиками и привлечение новых, расширение налоговой базы местных бюджетов и другие.

Как уточнила вице-губернатор – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко (на фото), согласно сводному рейтингу эффективности работы муниципалитетов по повышению доходного потенциала, в десятку лидеров вошли Североуральск, Екатеринбург, Среднеуральск, Березовский, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Красноуральск, Краснотурьинск, Ирбит и Верхняя Пышма. В текущем году работа по мобилизации доходов в консолидированный бюджет региона будет продолжена.