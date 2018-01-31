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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
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Константин Семин: "Кремлевский доклад" – стандартная политика кнута и пряника для элит Цель "Кремлевского доклада" – оказать давление на российскую элиту. И в этом смысле, я думаю, действия государственных органов власти США будут вполне эффективными. Потому что мы знаем, где находятся слабые места нашей элиты, и прекрасно понимаем, что Запад вполне может дотянуться до них. Просто по ряду причин он раньше этого не делал, рассчитывая на какое-то другое разрешение этой конфликтной ситуации – вероятно, на капитуляцию. Капитуляции явной он не дождался, поэтому действует аккуратно и постепенно.
31.01.2018
экспертное мнение ;
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На Южном Урале прокуратура просит 6 лет для директора фирмы-застройщика за обман дольщиков
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Фемида, богиня правосудия (2015) | Фото: blog-poleznostei.ru

В Миассе прокуратура запросила 6 лет лишения свободы директору фирмы-застройщика "Аркона" Геннадию Сергееву, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
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По версии следствия, обвиняемый, действуя в собственных интересах и интересах своего заместителя Новикова, заключил с коммерческой фирмой заведомо фиктивный безденежный договор о передаче 103 квартир за 76 млн 711 тыс. 800 рублей. Он собственноручно подписал и заверил печатью справку об отсутствии финансовых претензий в связи с полной оплатой указанных денежных средств, без фактического внесения указанных денежных средств на счета общества.

В результате денежные средства были выведены из-под контроля ОАО "Челябинвестбанк", а обвиняемый и его зам получили возможность распорядиться ими.

Также он предоставил своему заместителю возможность использовать средства дольщиков не по целевому назначению. Так, 95 млн 888 тыс. 755 рублей, полученные от участников долевого строительства при реализации 126 квартир, по целевому назначению – строительству дома, направлены не были.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 140 физических и юридических лиц.

Оглашение приговора назначено на 5 февраля.

Добавим, что уголовное дело в отношении заместителя Новикова выделено в отдельное производство. Он находится в международном розыске за совершение мошенничества.

Другие новости по темам: дольщики, суд, прокуратура, гособвинение, Аркона,
31.01.2018 11:15 Мск | Миасс | информационная служба Накануне.RU
13:15 Екб


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На Южном Урале прокуратура просит 6 лет для директора фирмы-застройщика за обман дольщиков
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