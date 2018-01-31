Челябинца, который сломал ногу 3-летней дочери своей сожительницы, заключили под стражу

20-летнего челябинца, который сломал ногу 3-летней дочери своей сожительницы, поместили под арест, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

"В данный момент решается вопрос о предъявлении молодому человеку обвинения", - добавили в СК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент произошел вечером 24 января в квартире одного из домов в Курчатовском районе Челябинска - подозреваемый нанес множественные удары 3-летней дочери сожительницы. После этого он обратился в больницу, где у ребенка диагностировали перелом бедренной кости и ушибы.