Наталья Комарова провела заседание по реализации стратегии социально-экономического развития Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова сегодня работает в Нефтеюганском районе. Глава региона в режиме видеоконференцсвязи провела заседание общественного совета по реализации стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 г., сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

В нем приняли участие муниципальные образования округа. Собравшиеся обсудили результаты внедрения концепции "Бережливый регион" и государственной программы "Развитие промышленности, инноваций и туризма в Югре". Также глава региона проведет встречу с главой муниципалитета, на которой обсудит перспективы развития Нефтеюганского района. С бизнесменами и чиновниками района Наталья Комарова обсудит создание интерактивной карты промышленности Югры.

После глава региона посетит спортивно-технический клуб "Вираж" в Пойковском и примет участие в муниципальном этапе Гражданского форума общественного согласия, пленарной сессии "Прямой разговор с губернатором".