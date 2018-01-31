"Что бы ни говорилось в официальных бумагах, мы – буддисты": качканарские монахи закончили изучать результаты экспертизы

В начале января 2018 года буддийский храм в Качканаре "Шад Тчуп Линг" получил результаты музейной экспертизы, проведение которой датируется 2016 г. В конце этого месяца монахи завершили изучать документы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Материалы были обнародованы депутатом Госдумы Андреем Альшевских, который запросил их у первого вице-губернатора Владимира Тунгусова, но получил отказ. В итоге документы предоставил "доброжелатель".

По данным музейной экспертизы, храм незаконно занимает земли, не имеет права именоваться монастырем, потому что в нем недостаточное число монахов и он не входит ни в одну из зарегистрированных буддийских общин РФ.

По мнению самих монахов монастыря, текст был написан "на скорую руку". Дело в том, что в документе плохо отражены факты деятельности общины и текущего состояния тибетского буддизма в России.

"По словам Тунгусова, обращаясь в Государственный музей истории религии, чиновники собирались выяснить "религиозный статус объектов на горе Качканар". Как именно, в каких словах они сформулировали задачу перед экспертом, сказать сложно (в тексте экспертизы это не указано), но факт в том, что о тех самых "религиозных объектах" - то есть, собственно говоря, ступах, ни в тексте заключения, ни в ответах Тунгусова ни говорится ни единого слова! А ведь именно ступы, которых на момент написания экспертизы было возведено на горе Качканар уже три, - и есть те самые святыни, которые подлежат защите и сохранению в первую очередь. Мы неоднократно заостряли внимание именно на том, что уничтожение буддийских ступ совершенно неприемлемо", - пишут монахи в своём обращении.

"Что бы ни говорилось в официальных бумагах, мы - буддисты, ступы - существуют, а значит - мы не можем согласиться с их разрушением. Но точно так же, как сами мы не хотим столкнуться с ужасающими последствиями разрушения ступ, мы не хотим, чтобы эти последствия пали на кого-либо другого", - сообщили монахи.

Напомним, что судебные приставы продлили основателю единственного на Урале буддийского монастыря "Шад Тчуп Линг", расположенного на горе Качканар, Михаилу Санникову предписание о сносе монастыря до марта. Ранее стоимость сноса оценили в 1,5 млн руб. Сроки ликвидации переносились не один раз, а его основатель уже получал два штрафа по 2,5 тыс. руб. за неисполнение решения суда.