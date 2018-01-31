Валерий Зорькин переназначен на пост главы Конституционного суда РФ

Сегодня Совет Федерации переназначил Валерия Зорькина на пост председателя Конституционного суда РФ. Он будет занимать должность еще шесть лет.

Председатель профильного комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что новые полномочия Зорькина начнутся 22 февраля. Также комитет указал, что кандидатура Зорькина отвечает требованиям, предъявляемым Конституцией к должности главы Конституционного суда, сообщает РИА Новости.

Напомним, кандидатуру Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда на днях представил президент России Владимир Путин.