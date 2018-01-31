Прокуратура обжаловала приговор экс-вице-мэру Лангепаса, оштрафованному за взятку в миллион

Приговор экс-замглавы Лангепаса за взятку будет обжалован в окружном суде, передает корреспондент Накануне.RU.

"Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор городского суда Лангепаса из-за мягкости решения", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь прокуратуры округа Инга Снаткина.

Напомним, в мае 2016 г. года чиновник потребовал от председателя совета директоров одной из коммерческих организаций 1,5 млн руб. За эти деньги вице-мэр пообещал работать в пользу бизнесмена. В июне и августе чиновник получил часть суммы – 1 млн руб. В январе суд оштрафовал чиновника на 2 млн 500 тыс. руб.