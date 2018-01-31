Минкультуры разработало основные принципы господдержки российского кино в 2018 году

Минкультуры России разработало основные принципы господдержки кинопроизводства в 2018 году, финансирование полнометражных социально значимых игровых фильмов предлагается ограничить суммой в 70 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, он устанавливает предельные суммы господдержки производства национальных фильмов - дебютных, авторских и экспериментальных игровых лент, телесериалов, неигровых и анимационных картин.

"Общественное обсуждение проекта нормативного правового акта стартовало 29 января и продлится до 12 февраля. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится с 29 января по 4 февраля", - говорится в сообщении.

Так, предлагается ограничить поддержку полнометражных социально значимых игровых фильмов суммой в 70 млн руб., на поддержку игровых авторских и экспериментальных фильмов направить не более 40 млн руб., игровых фильмов-дебютов - не более 25 млн, полнометражных игровых детских фильмов - не более 50 млн. "При этом фильмы могут получить поддержку не более 2/3 сметной стоимости проекта. Кроме того, на завершение производства полнометражного фильма может быть выделено до 15 млн рублей", - отметили в Минкультуры.

Государственное финансирование анимационных фильмов может быть не более 250 тыс руб. за минуту (короткометражные фильмы), не более 220 тыс рублей за минуту (сериалы и циклы), не более 50 млн рублей (полнометражные) и не более 200 тыс руб. за минуту (дебюты).

Согласно проекту, документальные полнометражные фильмы могут претендовать на финансирование до 3 млн руб., короткометражные – до 2,2 млн руб. (фильмы), научно-популярные – до 2,3 млн, фильмы-дебюты – до 1 млн, неигровые спецпроекты от 2 до 8 млн руб.