Индустриальный парк в Сургуте появится в 2018 году

Индустриальный парк в Сургуте откроется в 2018 г., рассказал глава Сургута Вадим Шувалов во время отчета об итогах работы в гордуме. По его словам, частный инвестпроект даст городу 1,5 тыс. дополнительных рабочих мест, передает корреспондент Накануне.RU.