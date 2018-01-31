Индустриальный парк в Сургуте появится в 2018 году

Индустриальный парк в Сургуте откроется в 2018 г., рассказал глава Сургута Вадим Шувалов во время отчета об итогах работы в гордуме. По его словам, частный инвестпроект даст городу 1,5 тыс. дополнительных рабочих мест, передает корреспондент Накануне.RU.
Индустриальный парк площадью 10,3 га обустраивает компания "Интек" бизнесмена Руслана Гусара.
Инвестиционный комитет округа поддержал нашего инвестиционного комитета. Город получит 1,5 тыс. дополнительных рабочих мест и 150 млн руб. инвестиций", - сказал Шувалов.