По факту огнестрельного ранения южноуральского солдата-срочника в воинской части Белогорска возбуждено уголовное дело

По факту огнестрельного ранения солдата-срочника из Челябинской области, который проходил службу в Белогорске, возбуждено уголовное дело по статье "покушение на доведение до самоубийства". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

Напомним, 26 января от командования воинской части 98671 поступило сообщение об обнаружении военнослужащего с огнестрельным пулевым ранением головы. Установлено, что в этот день проводились тренировочные мероприятия по противодействию терроризму, в ходе которых личному составу выдано штатное огнестрельное оружие без боеприпасов. Около 10 часов было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих на месте несения службы.

В ходе поисков, он был обнаружен на последнем этаже заброшенного здания в бессознательном состоянии и доставлен в 411 военный госпиталь. Срочнику поставлен диагноз "огнестрельное пулевое ранение головы". Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Военнослужащий должен был охранять ящик с боеприпасами. При проверке на нем была нарушена целостность печати и не хватало четырех патронов.

"Три стреляные гильзы найдены на месте происшествия, один патрон – в магазине автомата потерпевшего", - отметили в пресс-службе.

В одежде пострадавшего была обнаружена записка.

"Изъята документация, содержащая образцы его почерка. Планируется назначение почерковедческой экспертизы. Об обстоятельствах произошедшего допрошены командование и личный состав воинской части. Для оказания практической и методической помощи в расследовании преступления на место происшествия направлены криминалисты военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Восточному военному округу", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.