В Прикамье подрядчик выплатит полмиллиона за повреждение объекта культурного наследия

Осинский районный суд признал виновным подрядчика "Пермнефтестрой" в повреждении объекта культурного наследия федерального значения "Красный Яр I, городище" в деревне Городище Осинского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского краевого суда.

В июне 2016 г. компания проводила работы по капитальному ремонту трубопроводов на территории объекта культурного наследия. Однако в последствии выяснилось, что земляные работы были проведены с нарушением требований законодательства, что привело к ухудшению состояния и частичному уничтожению объекта археологического наследия – культурных наслоений почвы.

Несмотря на то, что нефтепровод, подлежащий реконструкции, проходит через зону с особыми условиями использования, специальных археологических работ и мероприятий в целях сохранности объекта культурного наследия подрядная организация не провела.

По решению суда подрядчик оштрафован на 500 тыс. руб. Подрядчик попытался оспорить решение, но Пермский краевой суд оставил постановление судьи районного суда без изменения, поскольку вина "Пермнефтестрой" полностью подтвердилась собранными по делу доказательствами. Решение вступило в законную силу.