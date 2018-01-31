Городу в Киевской области отключили газ за долги

Славутич Киевской области отключили от газоснабжения из-за задолженности теплоснабжающих компаний города. Без газа, горячей воды и отопления остались около 25 тыс. жителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевоблгаза.

"По состоянию на 30 января НАК "Нафтогаз Украины" не выделил для жителей г. Славутич необходимые объемы природного газа на январь этого года из-за задолженности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что использование газа городом с газораспределительной системы без подтвержденных лимитов является несанкционированным отбором природного газа и нарушает действующее законодательство. Подобная ситуация в городе произошла также в октябре.

Славутич был построен сразу после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, в него заселяли преимущественно пострадавших и ликвидаторов последствий катастрофы.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в СМИ появилась информация, что украинский президент Петр Порошенко пошел на все условия МВФ для выделения очередного транша и согласился снова поднять цены на газ для населения и предприятий коммунальной сферы.