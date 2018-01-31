В Зауралье не хватает вагонов, чтобы вывезти из региона прошлогодний рекордный урожай зерна

В Курганской области не хватает вагонов, чтобы вывезти рекордный урожай зерна, собранный осенью прошлого года, об этом Накануне.RU сообщили в департаменте АПК Зауралья.

Еще с ноября 2017 года "Русагротранс" не согласовал заявку на 146 вагонов от зауральского предпринимателя Олега Колташова - это 10 тыс. тонн зерна. Урожай должен был отправиться в Новороссийск - в "РЖД" отклонили согласованные Минсельхозом России заявки по форме ГУ-12 на перевозку зерна.

Сейчас "Русагротранс" даже не может сказать дату предоставления вагонов - это тормозит получение прибыли зауральскими бизнесменами-аграриями. В Минсельхозе пообещали рассмотреть эту проблему.



"В январе 2018 года на отгрузку зерновых, зернобобовых и масличных культур железнодорожным транспортом принято 199 заявок, все согласованы. На 29 января погружено 149 вагонов, из них на экспорт - 7 вагонов", - добавили в департаменте АПК.