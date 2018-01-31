В Подмосковье похитили недвижимость Минобороны: возбуждены уголовные дела

В Подмосковье возбуждены уголовные дела о хищениях объектов недвижимости Минобороны России. Ущерб составил несколько миллионов рублей.

Как сообщили Накануне.RU в Московской городской военной прокуратуре, проверка показала, что в 2014-2017 годах на объекты недвижимости Министерства обороны РФ площадью 1000 и 800 кв.м, расположенные в Балашихе и Солнечногорске, было незаконно оформлено право собственности на основании подложных договоров купли-продажи. По данным надзорного ведомства, в результате хищений государству был причинен ущерб, превышающий 7,4 млн руб.

По фактам хищения объектов недвижимости возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Проводится расследование.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Приморье было возбуждено дело о мошенничестве с землей Минобороны стоимостью более 46 млн руб.