На Южном Урале будут судить четверых наркоманов: покупали и продавали "соль"

В Верхнем Уфалее будут судить четверых местных жителей, которые обвиняются в незаконном сбыте наркотиков.

В 2016 году 40-летний безработный мужчина вовлек троих своих друзей-наркоманов в незаконную деятельность по продаже так называемой "соли" - наркотик возили из Свердловской области, после чего фасовали по мелким пакетам и продавали местным жителям, также участники преступной группы сами употребляли свой товар, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Организатору преступной группы предъявлено обвинение в совершении 11 преступлений, а с одним из соучастников в ходе предварительного следствия заключено досудебное соглашение, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и будет рассмотрено судом в особом порядке.

Уголовные дела направлены в Верхнеуфалейский городской суд для рассмотрения по существу.