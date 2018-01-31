В Челябинской области в семи классах четырех школ введен карантин по ОРВИ

На Южном Урале в семи классах четырех школ приостановлен учебный процесс в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В настоящий момент ситуация по заболеваемости ОРВИ в регионе оценивается как неэпидемическая. За четвретую неделю года зарегистрировано 23 тыс. 853 случая ОРВИ, уровень заболеваемости ниже порогового на 2 %. В Челябинске за этот период зарегистрировано 10 тыс. 88 случаев ОРВИ и ниже уровня эпидпорога на 7 %.

Рост заболеваемости отмечен в 29 муниципалитетах.

Отметим, что заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественной циркуляцией возбудителей респираторно-синцитиальной инфекции, парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций.