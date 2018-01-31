Роспотребнадзор Пермского края: школы и детские сады могут закрыть на карантин, если более 20% детей заболело

В Пермском крае начинается эпидемия гриппа и ОРВИ. За период с 22 по 28 января число заболевших составило 25 тыс. 911 человек. По сравнению с прошлой неделей количество заболевших увеличилось на 23,8%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Заболеваемость среди детей от трех до шести лет превышает эпидемический порог на 51,5%, среди школьников от семи до 14 лет - на 42,5%. Больше всего заболевших в Лысьвенском, Верещагинском и Уинском районах.

По информации Роспотребнадзора, решение о приостановлении учебного процесса принимают руководители детских садов и школ, в том случае, если число заболевших гриппом или ОРВИ детей превышает 20%