"Варьеганнефть" оштрафована за тяжелые травмы работника на Тагринском месторождении

Окончено расследование несчастного случая, произошедшего на Тагринском месторождении с работником "Варьеганнефти". Оштрафованы компания и один из ее сотрудников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Гострудинспекции ХМАО.

19 декабря 2017 г. 43-летний слесарь-ремонтник пятого разряда в составе бригады прибыл на производственную территорию Тагринского месторождения, что в 58 км от Радужного. Они должны были заменить сломавшийся десятиметровый участок трубы.

Демонтаж шел с помощью трубореза с хомутной защелкой, в специально созданной в грунте траншее длиной 11 м и глубиной 0,3 м. Когда работники резали трубопровод, он разорвался. Труба резко сместилась в в сторону слесаря. Пострадавшего доставили в городскую больницу Радужного. Диагноз врачей – тупая травма живота с повреждением внутренних органов, внутрибрюшное кровотечение тяжелой степени, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга второй степени. Медики посчитали эти травмы тяжелыми.

Комиссия, расследовавшая трагедию, выяснила причины случившегося. К травмам привело, в частности, то, что при резке трубы никто не предотвратил ее смещение, а также допуск к подобной работе сотрудника, не имеющего необходимых навыков.

Работодателю, компании "Варьеганнефть", выдано предписание устранить причины несчастного случая. Компания и один из ее сотрудников оштрафованы на 80 тыс. руб. и 15 тыс. руб.