На "фиолетовой ветке" метро в Москве вводится в график движение поездов после сбоя

На фиолетовой ветке метро московского метрополитена после сбоя вводится в график движение поездов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичной подземки.
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"7.40-8.00 Таганско-Краснопресненская линия. Были увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Движение вводится в график", - говорится в сообщении метрополитена в Twitter.
7:40-8:00 Таганско-Краснопресненская линия. Были увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Движение вводится в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 31 января 2018 г.