На "фиолетовой ветке" метро в Москве вводится в график движение поездов после сбоя

31.01.2018 09:44 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU

11:44 Екб





Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter

Добавить комментарий:

На "фиолетовой ветке" метро в Москве вводится в график движение поездов после сбоя