Строители Крымского моста будут прокладывать Широтный ход

Часть строительных бригад, возводивших мост через Керченский пролив, будут переброшены на территорию Ямала. Они займутся возведением моста через Обь. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин рассказала на встрече с жителями села Новый Порт, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее сообщалось о привлечении к строительству объекта Северного широтного хода компании "Мостострой-11". Гендиректор Николай Руссу рассказал о ведении переговоров.

Правительство Ямала согласовало проект строительства Северного широтного хода с РЖД в октябре прошлого года. ЯНАО инвестирует в строительство автомобильной части моста через Обь и передаст в федеральную собственность необходимые для строительства земельные участки.