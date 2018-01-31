В Москве на Ленинградском шоссе автобус наехал на препятствие, пострадали 12 человек

В Москве на Ленинградском шоссе автобус наехал на препятствие, в результате ДТП пострадали 12 человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла около 4.30 утра по адресу Ленинградское шоссе, 1, уточнили в ведомстве.

"По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил столкновение с бетонным ограждением, разделяющее транспортные потоки. По данному факту проводится проверка", - отметили в ГАИ.

Также сообщается, что все пострадавшие являются сотрудниками "Мосгортранса", обслуживающими троллейбусные парки, автобус вез их на работу. Их состояние, по предварительным данным, оценивается средней тяжести.