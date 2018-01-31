В Кургане несовершеннолетняя спортсменка получила срок за хранение наркотиков

В Кургане за хранение наркотиков осудили несовершеннолетнюю спортсменку.

Девушку задержали в октябре прошлого года - в ее рюкзаке полицейские нашли 11 свертков и пакет с наркотиками в крупном размере, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Девушка жила с молодым человеком, который был наркоманом. Он предложил спортсменке вместе с ним "ловить кайф" - из-за этого несовершеннолетняя стала пропускать занятия в спортивном учреждении.

"В октябре 2017 года перед уходом на учебу молодой человек передал девушке наркотические средства, обещав позднее забрать их.

В этот же день она была задержана сотрудниками полиции", - добавили в прокуратуре.

С учетом личности подсудимой, а также положительных характеристик, судом ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.