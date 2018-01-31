Знарок после разгромной победы над белорусами: Команда настроена хорошо. Нас давно уже раззадорили

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок подвел итоги выставочного матча со сборной Беларуси. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счетом 3:0, передает корреспондент Накануне.RU.

Стоит отметить, что данный матч являлся одним из двух подготовительных к предстоящей Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Также российская команда 4 февраля встретится с московским "Спартаком".

"У нас сейчас идет подготовительный период. Уже за два дня проделали много работы. Предполагали, что будет не хватать свежести, выиграли за счет мастерства. Что-то понравилось, что-то нет, это естественно. Мы пробуем варианты. Тренер никогда не должен быть доволен игрой. Что-то получалось, что-то нет. Готовимся", - приводит слова Знарка официальный сайт Федерации хоккея России.

Также тренер рассказал, как настроена команда.

"Команда настроена хорошо. Ребята расстроились, когда им объявили, что пятеро наших игроков не получили приглашения на Игры. У некоторых даже были слезы - переживали за тех, кто не поедет. Может ли это раззадорить тех, кто все-таки поедет на Олимпиаду? Нас давно уже раззадорили", - добавил Знарок.

Напомним, на минувшей неделе был объявлен состав сборной России на Олимпиаду-2018. В него включены 25 человек, капитаном команды будет нападающий Павел Дацюк. Уже известно, что российские хоккеисты не будут участвовать в церемонии открытия Олимпиады.