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Знарок после разгромной победы над белорусами: Команда настроена хорошо. Нас давно уже раззадорили
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Олег Знарок главный тренер сборной России по хоккею (2014) | Фото: focus.lv

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок подвел итоги выставочного матча со сборной Беларуси. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счетом 3:0, передает корреспондент Накануне.RU.

Стоит отметить, что данный матч являлся одним из двух подготовительных к предстоящей Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Также российская команда 4 февраля встретится с московским "Спартаком".

"У нас сейчас идет подготовительный период. Уже за два дня проделали много работы. Предполагали, что будет не хватать свежести, выиграли за счет мастерства. Что-то понравилось, что-то нет, это естественно. Мы пробуем варианты. Тренер никогда не должен быть доволен игрой. Что-то получалось, что-то нет. Готовимся", - приводит слова Знарка официальный сайт Федерации хоккея России.

Вячеслав Войнов Олег Знарок тренировка(2015)|Фото: fhr.ru

Также тренер рассказал, как настроена команда.

"Команда настроена хорошо. Ребята расстроились, когда им объявили, что пятеро наших игроков не получили приглашения на Игры. У некоторых даже были слезы - переживали за тех, кто не поедет. Может ли это раззадорить тех, кто все-таки поедет на Олимпиаду? Нас давно уже раззадорили", - добавил Знарок.

Напомним, на минувшей неделе был объявлен состав сборной России на Олимпиаду-2018. В него включены 25 человек, капитаном команды будет нападающий Павел Дацюк. Уже известно, что российские хоккеисты не будут участвовать в церемонии открытия Олимпиады.

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31.01.2018 09:31 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
11:31 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.01.2018 12:18 Мск
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Знарок после разгромной победы над белорусами: Команда настроена хорошо. Нас давно уже раззадорили
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