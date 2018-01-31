Китай намерен увеличить ядерный арсенал для сдерживания США

Министерство обороны КНР высказалось за увеличение ядерного арсенала.

Ведомственное издание "Цзефан цзюнь жибао" сообщило во вторник, что у Китая достаточно оружия, чтобы противостоять угрозам других ядерных государств, но чтобы реагировать на изменения стратегии США, а также в целях сохранения статуса Китая как великой державы и защиты национальной безопасности потребуется дальнейшее развитие сил ядерного сдерживания.

При этом, Пекин продолжит придерживаться концепции, согласно которой, никогда не применит такое оружие первым.

Гонконгское издание South China Morning Post отмечает, что на этой неделе США должны обнародовать новую оборонную стратегию, которая также подразумевает увеличение ядерного арсенала.

Китай никогда не раскрывал объемы стратегических вооружений, но, по данным Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями, речь может идти о 270 зарядах. Таким образом, Китай занимает четвёртое место среди пяти держав, обладающих атомным оружием.

Китайские эксперты расходятся во мнениях, насколько масштабным должно быть увеличение арсенала.

Военный аналитик Чжоу Чэнминь полагает, что Пекину не следует тратить слишком много средств на гонку вооружений, однако НОАК необходимо ещё около сотни ядерных боеголовок, причём в числе возможных угроз, наряду с США, он называет и Индию.

Бывший офицер Второго артиллерийского корпуса НОАК (позже преобразованного в Ракетные войска) Сун Чжунпин заявил, что КНР необходимо иметь на постоянном боевом дежурстве несколько сот боеголовок. При этом не стоит наращивать арсенал до нескольких тысяч боезарядов, как у США или России. Главной целью для китайских Вооружённых сил должно стать развитие противоракетных систем.

Однако, в развитии стратегических вооружений Китаю предстоит дальше работать над созданием разделяющихся боеголовок и интеграцией ракетных систем морского, наземного и воздушного базирования.

Также в перспективе возможно оснащение ядерной боеголовкой перспективной гиперзвуковой ракеты DF-17.

Напомним, президент США Дональд Трамп, выступая в Конгрессе с ежегодной речью "О положении страны", упомянул, что Китай и Россия "бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям, поставив их в один ряд с режимами-изгоями и террористическими группировками".