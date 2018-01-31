Свердловские дольщики и пайщики, пострадавшие в начале 2000 годов, смогут получить жилье

Изменения в законодательстве Свердловской области "принесут" пайщикам и дольщикам долгожданное жильё. Речь идёт о людях, которые в начале 2000 годов пострадали от недобросовестных застройщиков, сообщили Накануне.RU в министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Этот вопрос обсудили участники координационной комиссии по защите прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков пояснил, что теперь на поддержку государства могут рассчитывать 264 человека.

"Теперь любая строительная компания может предложить масштабный инвестиционный проект, предоставить квартиры пострадавшим уральцам из своего жилищного фонда и получить право бесплатно приобрести земельный участок из предложенных правительством", – пояснил министр.

По итогам совещания профильным министерствам дано поручение подготовить список участков, инвесторов и документов, необходимых для поддержки дольщиков и пайщиков. Отметим, что все граждане из этой категории проживают в городах области: Первоуральске, Березовском, Верхней Пышме, Верхней Салде, Серове и некоторых других.

Рассмотрели в ходе заседания и ход строительных работ на площадке ЖК "Новый Уктус". Обсудили вопросы передачи сопутствующей документации инвестору.

Отметим, что уже 1 февраля состоится общий митинг пайщиков и дольщиков Екатеринбурга. Таким образом, в Екатеринбурге начинается новая волна митингов и пикетов обманутых пайщиков и дольщиков, которые до сих пор не получили свои квартиры в новых домах. В воскресенье, 4 февраля, на акцию протеста выйдут пайщики долгостроя "Новый Уктус" (пятая очередь). А на прошлой неделе уже прошли пикеты дольщиков ЖК "Щербакова, 20" и ЖК "Кольцовский дворик".