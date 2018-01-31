Бюджет Сургута получит 16 млн рублей от продажи машин

Продажа машин для перевозки чиновников сургутской мэрии принесет бюджету 16 млн руб. Об этом глава города Вадим Шувалов рассказал во время отчета в гордуме, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, чиновников и депутатов теперь будут возить таксисты. 33 служебных автомобиля будут проданы.

"От продажи машин планируется выручить 16 млн руб. А уже в 2018 г. экономия городского бюджета составит около 12 млн руб.", - рассказал Шувалов.

Распоряжение администрации о передаче транспортных услуг на аутсорсинг вступило в силу с 1 января 2018 г.