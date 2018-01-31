Уголовное преследование в отношении математика Богатова, обвиняемого в экстремизме, может продолжиться

Отсутствие продления домашнего ареста преподавателю математики Дмитрию Богатову, обвиняемому в экстремизме, пока не является поводом для прекращения уголовного дела в отношении него. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией, передает "Интерфакс".

"Несмотря на то, что следствие не вышло с ходатайством о продлении домашнего ареста Богатова, речи о прекращении уголовного преследования пока не идет", - сказал собеседник агентства.

Как он отметил, на этом этапе "изучаются материалы экспертизы, на основании которых будет приниматься решение о дальнейшем уголовном преследовании и тактике расследования".

Защита Богатова полагает, что Богатов может оказаться на свободе уже вечером 31 января в связи с тем, что следствие не представило ходатайство о продлении ему домашнего ареста.

Как сообщало Накануне.RU, преподаватель математики Дмитрий Богатов, обвиняемый в призывах к терроризму и организации массовых беспорядков, накануне отпущен из-под домашнего ареста. Стало известно, что следовали столичного главка СКР отпустили Богатова в связи с отсутствием оснований для продления ему меры пресечения.

Ранее экспертиза МВД не нашла доказательств вины математика Богатова, обвиняемого в экстремизме. В ближайшее время все обвинения с Богатова будут сняты.

Напомним, по данным СК, 29 марта 2017 года в интернете были размещены призывы к совершению 2 апреля действий экстремистского характера в центре Москвы. Следствие считало, что Богатов публиковал в соцсетях статьи и видеоролики с записями беспорядков, скрываясь за фейковым аккаунтом "Айрата Байширова".