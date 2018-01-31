В Сочи пройдет Международный боксерский форум с участием мировых звезд спорта

Делегация RCC Boxing Promotions примет участие в работе Первого Международного боксерского форума, который пройдет в Сочи с 1 по 4 февраля. Об этом Накануне.RU сообщили в промоутерской компании.

Как отмечают организаторы форума, впервые в истории мирового бокса состоится совместная дискуссия руководителей всех ведущих боксерских организаций – Международной Ассоциации Олимпийского бокса AIBA и организаций профессионального бокса WBA, WBO, WBC и IBF, а также ведущих спортсменов со всего мира, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, промоутеров, менеджеров и боксерских функционеров.

"Это действительно уникальное событие в мире бокса. Думаю, что не покривлю душой, если скажу, что именно в Сочи будут закладываться те тенденции, по которым будет развиваться мировой олимпийский и профессиональный бокс в ближайшее время. Екатеринбург в последнее время стал одним из центров российского бокса в частности и единоборств вообще, поэтому мы, если так можно сказать, заинтересованная сторона: в рамках форума пройдет ряд встреч, в ходе которых мы планируем скоординировать свои действия в рамках наших задач по развитию бокса на Урале. В частности, на сегодня уже есть договоренности о личной встрече с главой WBC Маурисио Сулейманом и президентом WBA Джилберто Мендозой", - рассказал исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions Алексей Титов.

Первый Международный боксерский форум проводится по инициативе Федерации бокса России совместно с международными федерациями олимпийского и профессионального бокса. В мероприятии примут участие более 130 стран мира. Среди участников официальной программы также руководитель IBF Дэрил Пиплз, единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион по боксу и шестикратный чемпион мира Феликс Савон и многие другие.

Кульминацией станет вечер бокса 3 февраля: в бою за титулы IBF и WBA в первом тяжелом весе в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии встретятся россиянин Мурат Гассиев и кубинец Юниер Дортикос. В шоу также выступят ведущие российские боксеры – экс-чемпион мира Федор Чудинов, обладатель поясов WBA и WBC Миша Алоян, Ваге Саруханян, Максим Власов, Роман Андреев и другие.