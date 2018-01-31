На ремонт челябинского цирка потребуется порядка 900 млн рублей

Челябинск в 2019 году получит средства на ремонт и реконструкцию цирка. Соответствующий вопрос обсуждался в Москве на встрече генерального директора Росгосцирка Дмитрия Иванова с южноуральской делегацией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минкульта.

"По поручению Бориса Александровича мы провели дополнительные переговоры, и нам удалось заручиться обещанием, что вопрос с нашим цирком будет решен положительно. Нынешний год будет посвящен подготовке – нужно будет актуализировать проект, который был создан еще в 2014 году, подкорректировать смету и провести госэкпертизу. Ремонтные работы запланированы на 2019 год", - отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

В ходе реконструкции будут заменены системы отопления, электро- и водоснабжения, обновлены зрительный зал и холл, а также отремонтированы фасада и благоустроена территория.

На ремонт потребуется порядка 800-900 млн руб.