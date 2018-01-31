В Лебяжьевском районе Зауралья в аварии погибли три человека

На трассе в Зауралье столкнулись "Лада Калина" и "десятка".

ДТП произошло накануне в 17.00 в Лебяжьевском районе, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

В результате столкновения машин три человека погибли, еще двое находятся в больнице.

"Калиной" управлял 57-летний мужчина, за рулем "десятки" находился 47-летний мужчина. Они оба погибли. Также от полученных травм на месте ДТП скончалась 39-летняя пассажирка "ВАЗ-21102". Еще два пассажира "десятки" - 53-летняя женщина и 45-летний мужчина - получили травмы.

Сейчас полицейские устанавливают виновника данной аварии.