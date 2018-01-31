На Среднем Урале осужден комбайнер, насмерть задавивший мужчину

На Среднем Урале вынесен приговор комбайнеру из Ачитского района. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, днем 15 июля прошлого года подсудимый сел за управление кормоуборочным комбайном, рядом с которым находился пьяный мужчина. Начав движение на комбайне, его водитель не подал звуковой сигнал, не убедился в безопасности движения по территории поля и в результате наехал на того мужчину. От полученных травм пострадавший через несколько дней скончался в больнице.

Суд вынес свой приговор. Комбайнеру назначено наказание в виде ограничения свободы на два года.