Пермяк получил пять лет за кражу из бюджета края 8 миллионов

Суд отправил пермяка в колонию за "строительные" махинации с 8 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

Директор электромонтажной организации нажился на обустройстве одного из учебных заведений Чусового. Он купил более дешевые материалы, которые не соответствовали техзаданию и проектно-сметной документации. Позже он завысил объем и цену фактически выполненных работ. В итоге мошенник смог похитить 8 млн руб. – две трети всей суммы, которую власти Прикамья дали на ремонт.

Суд наказал директора пятью годами колонии общего режима и штрафом в 700 тыс. руб. Кроме того, он должен будет полностью возместить материальный ущерб.