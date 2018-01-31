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Новости
31.01.2018 08:54 Мск (10:54 Екб)
культура | Центральный ФО | В России
В Выксе объявлена программа восьмого фестиваля городской культуры "Арт-Овраг"
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фестиваль &quot;полезное искусство&quot; (2018) | Фото: ОМК

Организаторы фестиваля Арт-Овраг объявили программу фестиваля 2018 года. Восьмой фестиваль пройдет с 9 по 11 июня, а его главной темой станет "Полезное искусство", сообщили Накануне.RU в пресс-службе организатора фестиваля - Объединенной металлургической компании.
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Особенность этого года - параллельная программа фестиваля, принять участие в которой сможет любой желающий, подав заявку до 23 марта на сайте Арт-Оврага. Конкурс объявляется для творческих проектов любого рода, а победители получат возможность реализовать свои проекты и войти в программу фестиваля 2018 года.

В этом году организаторы и команда сосредоточатся на создании совместно с местными жителями новых городских сценариев, современных объектов городского дизайна. Программа фестиваля будет основана на трех столпах: выявление и развитие местного потенциала и ресурсов, вовлечение жителей, осознание пользы творческого действия.

По примеру таких городов, как Ганновер (Германия) и Крумбах (Австрия), в Выксе будут спроектированы и построены две остановки общественного транспорта. Автор архитектурного проекта остановки "Арт-Овраг" будет определен в конце февраля по результатам международного конкурса. Кроме того, один из самых ярких современных российских уличных художников Тимофей Радя создаст уникальную работу для города. Также в Выксе появятся два новых арт-двора, а городским властям будут переданы методические пособия по созданию таких дворов. Со следующего года такие дворы будут реализовываться городом самостоятельно. Еще одним важным аспектом работы с городом станет разработка новой концепции городского Парка культуры и отдыха.

Все городские изменения будут воплощены на основе результатов городских исследований, которые команда фестиваля проводит с 2017 года с привлечением известных урбанистов. Результаты этой работы в Выксе станут основой методического городского пособия, сценарии которого планируют применять в других российских городах.

"В этом году у Арт-Оврага много задач. Основная – это показать на конкретных примерах, как искусство и дизайн могут менять городскую среду. Так как это комплексная задача, то результаты мы будем представлять в течение года, не только на фестивале. Параллельная программа будет запущена впервые, чтобы активные и творческие выксунцы смогли проявить свой творческий потенциал и создать свои авторские произведения в рамках фестиваля", - отметила продюсер фестиваля Арт-Овраг Юлия Бычкова.

Одной из ключевых составляющих культурной жизни Выксы за прошедший год стала круглогодичная образовательная программа, включившая 39 различных событий. Продолжится программа и в 2018 году. Главной темой станет "Школа искусств" - лекции о театре, музыке, изобразительном искусстве. В дни фестиваля пройдет также и детская версия "Школы искусств".

Основная программа фестиваля будет включать традиционно несколько направлений, а количество фестивальных площадок впервые вырастит до десяти. Помимо презентации новых городских объектов и образовательной программы, фестиваль представит большую спортивную программу, включающую соревнования для взрослых и детей, и впервые такой новый формат, как беговые экскурсии. Как и образовательная, спортивная программа выйдет за рамки фестивальных дней – ее события начнутся уже весной и станут подготовкой к Арт-Оврагу. Театральная программа включает перформансы открытия и закрытия фестиваля, уличные постановки в городе и сюрприз для жителей, посвященный, закрытию мартеновского цеха ВМЗ. В музее истории завода откроется мультимедийная выставка, посвященная современным технологиям и робототехнике.

"Главное для нас в этом году – инициировать новые практики работы с городом, где арт-объекты становятся не только украшением города, но становятся свидетельством культурных кодов города, его ценностей и харизмы. Многие проекты фестиваля будут созданы вместе с местными жителями, что позволяет отнестись к новым объекта искусства, перформанса и объектам дизайна как к важной системе коммуникации в городском пространстве", - считает куратор фестиваля Арт-Овраг Антон Кочуркин.

Главным художественным событием фестиваля станет совместный̆ проект французского художника, архитектора и сценографа Лоренс Фальзон, а также французского художника и куратора Бертрана Госселина. Его уже могли видеть несколько европейских городов. На музейной площади Выксы появится стол, который объединит горожан и позволит им обменяться личными культурными практиками. 300-метровый стол, накрытый скатертью-рулеткой по всей длине, пересекая местность, станет ландшафтным элементом и начнет "жить", взаимодействуя со средой, благодаря участию местных жителей и гостей фестиваля.

Главными итогами прошлого года стали открытие в городе Арт-резиденции VYKSA, гостями которой за прошлый год стали 11 художников. Арт-резиденция стала новой платформой для профессионалов в сфере искусства, культуры и науки, которая позволяет резидентам заниматься исследованиями территории и реализацией художественных проектов на базе города Выкса. В 2018 году гостями резиденции станут 10 художников со всего мира, а их работы будут представлены на итоговых выставках, на фестивале и отправятся в коллекцию музея ВМЗ.

"Границы и возможности фестиваля значительно расширились. Помимо основной программы, «Арт-Овраг» реализует большое количество межфестивальных проектов. В прошлом году мы открыли арт-резиденцию, и благодаря ей начали формировать первую коллекцию современного искусства в выксунском музее. Совместно с ОМК и Выксунским металлургическим заводом мы создали самую большую в Европе уличную роспись. В этом году планируем уникальное действо, посвященное закрытию мартеновского цеха на ВМЗ. Как и в 2017 году, наш главный тезис – вместе с жителями мы создаем новую городскую культуру и новую городскую среду. Мы делимся собственным опытом, и узнаем новое вместе с горожанами. Почему мы это делаем? Потому что мы, организаторы фестиваля и жители города, – единомышленники и заинтересованы в развитии городского пространства и саморазвитии людей", - прокомментировала программу фестиваля председатель попечительского совета фонда "ОМК-Участие" Ирина Седых.

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31.01.2018 08:54 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
10:54 Екб


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В Выксе объявлена программа восьмого фестиваля городской культуры "Арт-Овраг"
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