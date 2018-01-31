В Челябинске полицейские вскрыли гараж с контрафактным алкоголем

В Челябинске полицейские вскрыли гараж в Металлургическом районе, обнаружив в нем более 4 тыс. бутылок и канистр с контрафактным алкоголем.

Нелегальная алкогольная продукция изъята, образцы направлены на исследование, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.

"Всего изъято более 16 тыс. литров алкоголя на общую сумму свыше 3 млн рублей. Установлено, что нелегальная алкогольная продукция принадлежит местному жителю 1976 года рождения", - добавили в полиции.

Сейчас возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигуранта.