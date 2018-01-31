Южноуральцам разрешат прикоснуться к метеориту в день его падения

В Челябинске 15 февраля отметят день метеорита. Южноуральцам предлагают прикоснуться к метеориту и загадать желание, а также послушать о самых известных метеоритах, когда-либо упавших на территории Урала и России. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе министерства культуры.

"В честь юбилея в этот день в музее будет действовать 50%скидка на посещение постоянной экспозиции музея. Однако это не все сюрпризы для посетителей музея. С утра, с 9.20 до 10.00 будет приподнят купол над витриной, после чего все желающие могут прикоснуться к метеориту, загадать желание и сфотографироваться. Кстати, тех, кто выложит селфи с метеоритом с хэштегами #5летназемле #метеоритвмузее, на выходе ждет подарок – оригинальный сувенир", - отметили в ведомстве.

Для желающих будут организованы экскурсии, во время которых их ждет рассказ о самых известных метеоритах, когда-либо упавших на территории Урала и России.

Также в музее состоится круглый стол на тему "Метеорит в музее: мифы и реальность" с участием экспертов и ученых, принимавших участие в исследовании метеорита Челябинск.

Как уже сообщало Накануне.RU, метеорит упал 15 февраля 2013 года в акваторию озера Чебаркуль. Небесное тело вошло в атмосферу Земли, где взорвалось и распалось на большое количество фрагментов. Взрыв болида привел к повреждению нескольких тысяч зданий, в большинстве из которых выбило стекла.