Россияне задолжали банкам 12 трлн рублей

На начало 2018 г. россияне задолжали банкам 12,2 трлн руб., за последний год сумма долга увеличилась на 13,2%.

По данным Объединенного кредитного бюро, число новых кредитов росло медленнее, чем их сумма. За прошлый год ссуды выросли на 37% по сравнению с 2016 г. (4,14 трлн руб.), тогда как их количество – только на 12% до 34,8 млн шт.

Больше всего денег банки выдали гражданам в виде кредитов наличными – почти 3 трлн руб., или на 33% больше, чем в 2016 г. Общий размер выданных за год ипотечных кредитов увеличился на 42% до 1,8 трлн руб. Выдачи автокредитов за весь 2017 год, по данным ОКБ, увеличились на 36% до 333,3 млрд руб., пишут "Ведомости".

Как сообщало Накануне.RU, на конец 2017 г. долг россиян перед банками рос стремительнее, чем их накопления. Закредитованность растет на фоне падения доходов жителей.