В Кургане и Шадринске выберут, куда придет комфортная городская среда

Жители Зауралья выберут, какие дворы, парки или другие общественные пространства нужно благоустроить по программе "Комфортная городская среда", дата голосования намечена на 18 марта, сообщили Накануне.RU в местном отделении партии "Единая Россия".

Опрос будет проходить в двух городах региона - Шадринске и Кургане. До конца февраля на сайтах администраций будут размещены дизайн-проекты. На них можно увидеть, как выглядят будущие обновки города. 18 марта нужно выбрать три лучших проекта.

По результатам голосования будет составлен рейтинг. Благоустройство самых популярных, по мнению горожан, мест начнется летом.

Напомним, что программа "Комфортная городская среда" реализуется на территории области давно. В 2017 только Курган облагородил семь общественных пространств, в том числе привокзальную площадь и скейт-площадку в ЦПКиО. Кроме того, были обновлены 43 двора.