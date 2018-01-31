Конкурс на должность главы фонда капитального ремонта Пермского края отменен

Конкурс на замещение должности руководителя Фонда капитального ремонта Пермского края отменен, сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда. Он был объявлен в конце декабря 2017 г. и отменен по требованию прокуратуры Пермского края.

"Региональная служба по тарифам отменила конкурс. Он будет объявлен заново. С самого начального этапа. Заявиться смогут все желающие. Основание для отмены письмо краевой прокуратуры. В письме они указывают на ряд нарушений", - пояснили в пресс-службе.

По информации "Ъ", с жалобой на процедуру конкурса обратился один из потенциальных соискателей должности - Е.Е. Клочников. В своем обращении он заявил, что при объявлении конкурса не был соблюден 30-дневный срок для сбора справок, подтверждающих отсутствие не снятой или погашенной судимости.

Напомним, конкурс должен был пройти в три этапа: анализ анкетных данных, тестирование на знание законодательства и собеседование. По итогам первого этапа на должность главы фонда претендовали руководитель УК "Фемида" Станислав Зимин, и. о. руководителя фонда Дмитрий Баранов, начальник юридического отдела ООО "Д-Марк" (Тюмень) Николай Вторушин и главный инженер строительной компании "Пигмалион" Александр Головачев.

Также для участия в конкурсе заявлялся Михаил Альметов, последним местом работы которого был "Уралкалий". Однако комиссия сочла, что участник не соответствует установленным требованиям и не допустила его ко второму этапа конкурса.