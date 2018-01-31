"Я тут, дай по морде мне. Встань и дай!": Шевченко рассказал, из-за чего произошла драка со Сванидзе

Журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко выразил сожаление, что его дискуссия с либеральным историком Николаем Сванидзе в прямом радиоэфире закончилась потасовкой. Стало известно, из-за чего разгорелся конфликт, передает корреспондент Накануне.RU.

Как пояснил сам Шевченко, инцидент случился в студии радио "Комсомольская правда" во время дискуссии об исторических подходах к изучению прошлого нашей страны.

Приводим расшифровку диалога, который привел к драке.

Ш: Советский Союз сражался, а Николай Карлович сегодня плюет на могилы!

С: Врешь ты, мерзавец! Я не плюю на могилы!

Ш: Наши офицеры сражались, благодаря сталинскому руководству. Мы были единственной страной, которая дала отпор нацистским захватчикам.

С: Благодаря героизму советского народа мы сражались и потеряли почти 30 млн человек.

Ш: Конченная демагогия...

С: Это благодаря Сталину? И ты говоришь, что я плюю на могилы? Ты мерзавец последний!

Ш: Может я мерзавец, но ты плюешь на могилы.

С: Был бы я ближе, ты бы по морде у меня получил!

Ш: Да пожалуйста! Я тут, дай по морде мне. Встань и дай! Что ты как ссыкло какое...

Ведущая попыталась было вмешаться в ситуацию, предупредив, что трансляция идет в YouTube, но ее уже никто не слушал. Сванидзе вскочил со своего места и отвесил Шевченко пощечину. Он в долгу не остался и ответил несколькими боковыми ударами по лицу Сванидзе, после чего тот с грохотом упал. Дерущихся разняли мужчины, находившиеся в студии. После этого оппоненты еще какое-то время пытались выяснять отношения на словах, но ведущая прекратила эфир.

"Я думаю, что нашу сегодняшнюю программу слушатели запомнят надолго", - подвела она итог.

Уже после эфира Максим Шевченко записал видео, в котором выразил сожаление, что дискуссия привела к драке.

"Я считаю, что если ты кому-то угрожаешь - то или не бей, или знай, что ты можешь получить в ответ", - отметил он.