"Сбербанк" подвинул "Газпром" и "Роснефть" в рейтинге самых дорогих компаний России

"Сбербанк" возглавил рейтинг 100 самых дорогих публичных компаний на начало 2018 г. Капитализация госбанка за прошедший год выросла почти на 40%, до $84 млрд.

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Заметим, тройка лидеров не изменилась. На второй строчке по итогам прошедшего года расположился многолетний лидер – "Газпром" с капитализацией в $53,35 млрд. Капитализация "Газпрома" сократилась на 11%, но это все равно позволило ему на $45 млн обогнать "Роснефть", занявшую третью строчку. Ее капитализация снизилась на 24% за год, до $53,3 млрд, сообщает РИА Новости.

Суммарная рыночная капитализация 100 самых дорогих российских публичных компаний по итогам 2017 года выросла на 1,3%, до $643 млрд.

В первой десятке - "Лукойл", "Новатэк", "Норильский никель", "Газпром нефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз" и НЛМК.