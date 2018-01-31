Прикамскому "Камкабелю" вменяют картельное соглашение с производителями кабеля

"Камкабель" оказался в числе семи предприятий, которые договорились о переделе рынка нефтепогружного кабеля и увеличении цен для тех, кто его закупает. Это привело к тому, что нефтяные компании теперь должны платить за него на 20-30% больше. Следователи возбудили дело, а в пермскую компанию пришли с обысками, сообщает "Ъ-Прикамье".

Федеральная антимонопольная служба нашла сговор после проверки по заявлению "Роснефти", начавшейся в 2015 г. "Уголовку" МВД завело в 2016 г. Кроме указанного пермского предприятия следователи считают участниками сговора "РОССКАТ", "Кабельный завод "Кавказкабель", "Народное предприятие "Подольсккабель", "Холдинг Кабельный Альянс", "Уралкабель" и "Сибкабель".

Во время проверки трехлетней давности на рабочем столе одного из сотрудников "Камского кабеля" нашли протокол собрания пяти юрлиц-участников рынка. Из него следовало, что в условиях "желаемого" экономического эффекта, обусловленного невозможностью максимизации прибыли за счет увеличения объемов производства, производители договорились об отказе от конкуренции.

Как посчитала ФАС, участники соглашения договорились о разделе закупок нефтепогружного кабеля, которые производили крупнейшие участники рынка – "Роснефть", "Башнефть-Добыча", "Оренбургнефть" и другие – в 2014-15 гг. Максимальная цена контракта только по одной из закупок "Роснефти" – 539 млн руб. В итоге антимонопольщики возбудили против участников сговора административные дела. "Камкабель" оштрафовали на 11 млн руб. Акт антимонопольной службы о признании производителей кабеля нарушителями закона о конкуренции пытались обжаловать семь компаний, но суд согласился только с претензиями "Подольсккабеля".

30 января 2018 г. в "Камском кабеле" в рамках расследования дела об ограничении конкуренции прошли обыски. Эксперты полагают, что об антиконкурентном соглашении говорить нельзя из-за отсутствия границ рынка кабельной продукции.